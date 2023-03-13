Италия обвинила ЧВК «Вагнер» в наплыве мигрантов

Министр обороны Италии Крозетто: ЧВК «Вагнер» провоцирует наплыв мигрантов в Европу

Представители частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» стоят за резким увеличением числа судов, на которых мигранты пытаются пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу. Так считает министр обороны Италии Гвидо Крозетто, цитату приводит Reuters.

«Думаю, теперь можно уверенно сказать, что экспоненциальное увеличение числа мигрантов, отплывающих от берегов Африки, в немалой степени является частью четкой стратегии гибридной войны, которую реализует "Вагнер"», — считает министр.

Он добавил, что ЧВК может пользоваться влиянием, приобретенным в африканских странах. Крозетто предположил, что это могло стать ответом на поддержку Украины со стороны ряда европейских стран.

Reuters обратилось к представителям ЧВК за комментарием.

С начала года в Италию попытались попасть 20 тысяч мигрантов. В прошлом году в тот же период речь шла о 6,1 тысяче нелегалов.