Мужчина оплатил счета посетителей дорогого ресторана и столкнулся с осуждением

В Австралии мужчина оплатил счет каждого посетителя ресторана и столкнулся с осуждением

В ресторане японской кухни Nobu в Сиднее, Австралия, щедрый мужчина оплатил счет каждого посетителя и столкнулся с осуждением в сети. Об этом сообщает 7NEWS.

Австралийская теле- и радиоведущая Сами Лукис оказалась в числе посетителей, чей счет был оплачен незнакомцем. Она была тронута поступком мужчины и поблагодарила его в социальной сети. «Официант назвал это "случайным актом доброты". Невероятно щедрый незнакомец, вероятно, не увидит этого... но... спасибо», — написала Лукис.

Несмотря на то, что поступок был совершен с добрыми намерениями, многие пользователи посчитали его неправильным. По их мнению, посетители дорогого ресторана могли позволить себе самостоятельно оплатить заказанные блюда, а мужчине следовало отдать деньги нуждающимся. «Дарить подарки обеспеченным людям — это далеко не альтруизм», — утверждает один из пользователей. Лукис согласилась с некоторыми комментариями и заявила, что сделала пожертвование в благотворительную организацию Foodbank.

Ранее сообщалось, что в Австралии щедрый посетитель ресторана поставил официантке по имени Лорен крупные чаевые и довел ее до слез. По словам официантки, ей потребовалось время, чтобы осознать произошедшее.