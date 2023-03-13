SCMP: все больше стран начинают громко выступать против навязанного Западом миропорядка

Все большее число стран готовы громко высказывать недовольство миропорядком, который навязывается Западом. Об этом пишет для издания South China Morning Post научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн.

По словам автора, в отношениях между Западом и так называемым «глобальным Югом» наступил переломный момент. Страны начинают осознавать, что после того как Запад избавится от уже выявленных экзистенциальных угроз вроде России, они, вероятно, станут следующей целью.

«Роман с Западом закончился, комедия превращается в фарс», — пишет Эндрю Шэн.

В скором времени, по мнению Шэна, «бывшие рабы», колонии или полуколонии прекратят молчаливо наблюдать, как «хозяева» настаивают на старом мироустройстве с правлением одних и подчинением других.

Ранее лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что поступки западных политиков и СМИ приведут к объединению всего мира против Запада.