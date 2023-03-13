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05:00, 13 марта 2023Забота о себе

Выяснена причина увеличившегося количества измен в браке

Американки стали чаще изменять мужьям из-за финансовой независимости и технологий

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

Американская журналистка Джо Пьяцца, специализирующаяся на теме семейных отношений, выяснила, почему замужние женщины стали чаще заводить любовников. Ее слова приводит издание New York Post.

Пьяцца обратила внимание на опрос Национального центра исследования общественного мнения США, показавший, что за 20 лет американки стали на 40 процентов чаще изменять мужьям. Чтобы выяснить причину этого, она в течение года беседовала с десятками женщин разного возраста и происхождения.

Журналистка пришла к выводу, что отчасти увеличившееся количество измен связано с растущей финансовой независимостью женщин. «Когда ты не зависишь от мужа финансово, ты меньше боишься его потерять или разрушить брак», — объяснила она. При этом новые технологии, в частности, мобильная связь, упрощают случайные связи.

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«Муж может лежать с вами в кровати, пока вы разыскиваете себе партнера для интрижки. Это настолько легко, что так делают все больше людей», — говорит Пьяцца. Она добавила, что опрошенные ей женщины пользовались запасными телефонами для бесед с любовниками, а также загружали мессенджеры каждое утро и удаляли их каждую ночь, чтобы их переписка не попалась на глаза мужу.

Ранее пользователи Reddit перечислили способы отреагировать на предложение секса, поступившее от чужой женщины. Пресекать такую инициативу опытные мужчины предложили разговором с партнером знакомой, потенциально согласной на измену.

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Александра Лисица
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