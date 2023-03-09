Мужчины перечислили способы отреагировать на предложение секса от чужой женщины

На Reddit предложили пресекать инициативу секса от чужой женщины разговором с ее партнером

Пользователи Reddit перечислили способы отреагировать на предложение секса, поступившее от чужой женщины. Своими рекомендациями они поделились в разделе AskReddit.

Пресекать такую инициативу опытные мужчины предложили разговором с партнером женщины, потенциально согласной на измену.

Познакомился на вечеринке с девчонкой, у нас все было, назначили свидание. А потом на эту вечеринку пришел ее бойфренд. Я дал парню выпить, объяснил, что понятия не имел, что у нее кто-то есть, извинился. Он обнял меня, поблагодарил за прямоту. Мы оба послали ее подальше и провели остаток вечера, развлекаясь и распевая песни в караоке 5Volt пользователь Reddit

Некоторые мужчины, решившие не становиться участниками чужой измены, предлагают девушкам рассказать о своей неверности самостоятельно.

Меня пыталась уложить в постель жена приятеля. Я сказал, что у нее есть 90 секунд, чтобы позвонить мужу, моему лучшему другу с колледжа, включить громкую связь, и объяснить нам обоим, почему она такой кусок дерьма. Или я позвоню ему сам. Они развелись через месяц Pennameus_The_Mighty пользователь Reddit

Однако не все решают поступать так же благородно, как предыдущие комментаторы.

У меня есть коллега, который говорит: «Плевать, что я с изменщицей, это ее проблема. Она выбрала изменять, а я буду тем самым другим парнем, которого не грызет чувство вины» MasterFortuneHunter пользователь Reddit

Ранее британцы назвали самый безобидный способ изменять возлюбленным. В исследовании приняли участие 350 мужчин и столько же женщин. 78 процентов мужчин и 66 процентов женщин заявили, что использование мужчинами секс-кукол является допустимым.