Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:30, 2 марта 2023Забота о себеРеклама

Британцы назвали самый безобидный способ изменять возлюбленным

Daily Star: большинство британцев назвали секс с куклой безобидным способом измены

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Подавляющее большинство британцев, принявших участие в опросе сервиса знакомств, назвали секс с куклой самым безобидным способом изменять возлюбленным. Данные приводит здание Daily Star.

В исследовании приняли участие 350 мужчин и столько же женщин. 78 процентов мужчин и 66 процентов женщин заявили, что использование мужчинами секс-кукол является допустимым.

76процентов

состоящих в браке жителей Великобритании не считают секс с куклой изменой

Когда респондентов попросили объяснить свои ответы, 54 процента ответили, что развлечения с неодушевленными предметами — нормальное явление. Каждый четвертый участник опроса считает секс с куклой нормальным из-за отсутствия контакта с другим человеком.

Состою в отношениях пять лет. Кто знает, может, если бы у меня была такая кукла, мне не нужно было бы развлекаться на стороне. Секс с куклой — это не измена

Бен

Примерно каждый шестой британец (15 процентов) назвал положительным моментом отсутствие эмоциональной составляющей во время подобного секса, а пять процентов назвали преимуществом отсутствие риска подхватить половую инфекцию. При этом каждый пятый респондент считает секс с куклой видом сексуального извращения. В то же время 12 процентов британцев уверены, что подобные развлечения нужно обговаривать с партнером.

Материалы по теме:
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

Специалист по отношениям Джессика Леони рассказала, что люди все чаще решаются на эксперименты в спальне, поэтому большинство не считают использование секс-куклы изменой. «Все сводится к ожиданиям и границам в отношениях. Если чей-то партнер прямо сказал, что считает это изменой, то это его дело. Думаю, люди боятся сравнения с куклой. Но тогда это уже вопрос о проблемах в отношениях!» — прокомментировала она.

Ранее сексолог Трейси Кокс перечислила худшие поступки мужчин в постели. По ее словам, одним из худших поступков мужчин в постели является пропуск прелюдии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Комментарии отключены
Последние новости
Лавров и Блинкен встретились впервые после начала СВО
В США стартовал корабль Crew Dragon с российским космонавтом
Принадлежащие россиянам миллионы долларов зависли в Белоруссии
Стало известно о сборе бойцами ЧВК «Вагнер» тел украинских военных
В Японии нашли еще один таинственный шар неизвестного происхождения
Гол россиянина принес «Рейнджерс» победу в матче НХЛ
Британцы назвали самый безобидный способ изменять возлюбленным
Украинский военный рассказал о потерях в Артемовске
В ЛНР заявили о получении Киевом бракованных артиллерийских снарядов
Байдена осудили за шутку о белых людях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.