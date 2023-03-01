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08:30, 1 марта 2023Забота о себе

Сексолог перечислила худшие поступки мужчин в постели

Сексолог Кокс: одним из худших поступков мужчин в постели является пропуск прелюдии

Фото: unsplash

Одним из худших поступков мужчины в постели является полное игнорирование потребностей женщины, полагает сексолог Трэйси Кокс. Такое мнение она высказала в своей колонке для издания Daily Mail.

Кокс отметила, что женщине важно, чтобы партнер учитывал ее желания и сексуальные предпочтения. Мужчина не должен обижаться на попытки объяснить ему, что ей нравится, а что — нет. При этом худшее, что мужчина может сделать в процессе близости, — это полный пропуск этапа прелюдии и быстрый переход непосредственно к половому акту, пояснила сексолог.

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Также среди худших поступков в постели Кокс перечислила чрезмерную грубость мужчин и слишком сильные и быстрые возвратно-поступательные движения пенисом во время секса. Отдельно она выделила попытки мужчин заниматься с партнершей сексом, «как в порно». По ее словам, не стоит думать, что в жизни женщинам нравится то же самое, что изображают актрисы в фильмах для взрослых.

В заключение Кокс добавила, что чтобы избежать разочарования и повысить качество секса, мужчинам стоит быть нежными и внимательными к партнерше, больше общаться с ней и не игнорировать этап предварительных ласк.

Ранее иеромонах Феодорит объяснил, при каких определенных условиях во время поста можно сделать исключение и вступить в интимную близость, и почему церковь говорит о необходимости отказаться от секса в пост. По его словам, половая жизнь возможна даже в пост, если этого хочется обоим партнерам, а не одному.

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Наталья Обрядина
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