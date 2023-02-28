Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:51, 28 февраля 2023Забота о себе

Иеромонах разрешил россиянам заниматься сексом в пост при определенных условиях

Иеромонах Феодорит: в пост можно вступать в интимную близость, если этого хочется обоим

Фото: Unsplash

Иеромонах Феодорит объяснил, при каких определенных условиях во время поста можно сделать исключение и вступить в интимную близость, и почему церковь говорит о необходимости отказаться от секса в пост. Его цитирует News.ru.

По словам Феодорита, вступившие в интимную близость в этот период люди должны потом сразу сходить на исповедь и признаться, что не удержались «по любви».

«Если очень хочется, то можно. По сути своей, это так, но не вступая в разгул. У каждого есть свой график половой жизни... Пара, муж, жена, может, они такие страстные, что восемь раз на дню», — сказал иеромонах, добавив, что половая жизнь возможна, если этого хочется обоим, а не одному.

Материалы по теме:
«Мы кормимся смертью» Отъявленным мясоедам предложили убить питомца или отказаться от мяса. Что они выбрали?
«Мы кормимся смертью»Отъявленным мясоедам предложили убить питомца или отказаться от мяса. Что они выбрали?
9 февраля 2020
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Запрет на секс, продолжил священнослужитель, связан с тем, что пост для церкви является временем покаяния и молитвы. «Это же не злая церковь запрещает что-то делать. Это время молитвы, это время плача о наших грехах. Мы не удаляемся в пустыню, не можем этого сделать», — объяснил он.

Ранее врач-терапевт Марина Константинова рассказала об основных ошибках в питании во время поста. Специалист посоветовала следить за тем, чтобы меню было сбалансированным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Стало известно о поднятых в небо над Петербургом истребителях
Моргенштерн и его жена подали на развод спустя год после расставания
Московский подросток пронес в школу пневматический пистолет
В Германии возле начальной школы произошла стрельба
Умер проработавший дольше всех в Walt Disney сценарист Барни Мэттинсон
Перечислены опасные последствия приема популярного сахарозаменителя
Российский школьник поел мухоморов и попал в реанимацию
74-летняя певица показала фигуру в облегающем боди
Момент взрыва на российской нефтебазе попал на видео
Россиянам предложили бюджетную альтернативу отдыху в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.