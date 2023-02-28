Иеромонах разрешил россиянам заниматься сексом в пост при определенных условиях

Иеромонах Феодорит: в пост можно вступать в интимную близость, если этого хочется обоим

Иеромонах Феодорит объяснил, при каких определенных условиях во время поста можно сделать исключение и вступить в интимную близость, и почему церковь говорит о необходимости отказаться от секса в пост. Его цитирует News.ru.

По словам Феодорита, вступившие в интимную близость в этот период люди должны потом сразу сходить на исповедь и признаться, что не удержались «по любви».

«Если очень хочется, то можно. По сути своей, это так, но не вступая в разгул. У каждого есть свой график половой жизни... Пара, муж, жена, может, они такие страстные, что восемь раз на дню», — сказал иеромонах, добавив, что половая жизнь возможна, если этого хочется обоим, а не одному.

Запрет на секс, продолжил священнослужитель, связан с тем, что пост для церкви является временем покаяния и молитвы. «Это же не злая церковь запрещает что-то делать. Это время молитвы, это время плача о наших грехах. Мы не удаляемся в пустыню, не можем этого сделать», — объяснил он.

Ранее врач-терапевт Марина Константинова рассказала об основных ошибках в питании во время поста. Специалист посоветовала следить за тем, чтобы меню было сбалансированным.