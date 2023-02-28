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08:54, 28 февраля 2023Забота о себе

Россиянам перечислили основные ошибки в питании во время поста

Терапевт Константинова назвала основной ошибкой во время поста несбалансированное питание

Фото: Diliara Garifullina / Unsplash

Врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова рассказала об основных ошибках в питании во время поста. Их она перечислила в беседе в Ura.ru.

Специалист посоветовала следить за тем, чтобы меню было сбалансированным. Она подчеркнула, что необходимо воздерживаться от чрезмерного потребления сладкой и соленой пищи, поскольку это повышает уровень глюкозы в крови и приводит к задержке жидкости. «Ошибкой можно считать слишком большие порции, так как продукты животного происхождения быстрее способствуют насыщению, чем растительные», — добавила Константинова.

Кроме того, продолжила терапевт, не рекомендуется выбирать в магазине продукты со словом «постное». Она пояснила, что они содержат большое количество консервантов, сои, крахмала и трансжиров. Константинова призвала внимательно изучать состав продуктов.

Она также предупредила об опасности строгого соблюдения поста. «Организм начинает испытывать дефицит белка, микроэлементов и витаминов. Это может привести к развитию анемии, может ухудшиться общее самочувствие», — отметила специалист, посоветовав предварительно проконсультироваться с врачом и пройти минимальный комплекс обследований.

Ранее кандидат медицинских наук Евгений Машковский рассказал, что во время поста могут обостриться гастрит и язвенная болезнь. Он указал, что такое возможно в случае, если человек бездумно постится, не подготовив свой организм.

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Варвара Кузьмина
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