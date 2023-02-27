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14:47, 27 февраля 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасности для здоровья во время поста

Врач Машковский: если поститься бездумно, могут обостриться гастрит и язвенная болезнь

Фото: Unsplash

Хронические заболевания, не проявлявшие себя при привычном питании, могут обостриться во время поста. Об этой опасности для здоровья в беседе с Ura.ru россиян предупредил кандидат медицинских наук Евгений Машковский.

По словам врача, даже если человек здоров и хочет в первую неделю соблюдать очень строгий пост, связанный с полным воздержанием от твердой пищи, он может почувствовать резкий дискомфорт и слабость. «Если бездумно начать поститься и ввести пищевые ограничения, то могут обостриться гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также различные заболевания кишечника. Например, может появиться синдром раздраженной кишки или начаться колит», — рассказал Машковский.

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Он рекомендовал приступать к посту после консультации с врачом и подготовки. Безопасно поститься, продолжил он, можно любому человеку, у которого нет каких-то выраженных хронических заболеваний. «Если человек принимает какие-либо лекарственные препараты или врач назначил ему те или иные пищевые ограничения, то поститься тоже можно. Для этого нужно предварительно проконсультироваться, чтобы посмотреть, в каком объеме можно соблюдать те пищевые предписания, которые существуют во время поста», — сказал он.

Ранее диетолог Татьяна Залетова оценила возможность похудеть во время поста. Она отметила, что относиться к посту как диете не стоит.

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Александра Лисица
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