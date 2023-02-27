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07:09, 27 февраля 2023Забота о себе

Диетолог оценила возможность похудеть во время поста

Диетолог Залетова заявила, что относиться к посту как диете для похудения неправильно

Фото: Unsplash.com

Диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова оценила возможность похудеть во время поста. Она отметила в беседе с РИА Новости, что относиться к посту как диете является неправильным подходом.

«Многие пытаются использовать пост, как диету для снижения веса, но это в корне неправильно… Эта система питания в плане снижения веса не является предпочтительной среди многих других вариантов, более полезных для здоровья», — уточнила специалист.

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По словам Залетовой, для стабильного похудения необходимо пересмотреть пищевые привычки, соблюдать определенный режим питания в течение недели или месяца недостаточно.

Диетолог отметила, что пост подразумевает временный переход на вегетарианство, но отсутствие животного белка лишает организм важных аминокислот. В этом случае важно питаться разнообразно, включать смешанные группы продуктов.

Залетова добавила, что ограничение белковой пищи может помочь похудеть, но уйдет мышечная ткань, а не жировая, поэтому после перехода на обычный режим питания вес вернется и даже увеличится.

Кроме того, ограничения во многих продуктах в пост люди пытаются компенсировать увеличением порций либо богатыми углеводами продуктами, что также может спровоцировать набор веса, а не похудение, заключила эксперт.

Ранее диетолог, нутрициолог и специалист в области правильного питания Наталья Коренева назвала россиянам главные причины набора лишнего веса. Среди основных проблем специалист назвала стресс и недостаток сна.

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Марина Совина
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