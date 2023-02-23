Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:51, 23 февраля 2023Забота о себе

Диетолог назвала россиянам главные причины набора веса

Диетолог Наталья Коренева назвала стресс главной причиной набора лишнего веса

Фото: Unsplash

Диетолог, нутрициолог и специалист в области правильного питания Наталья Коренева назвала россиянам главные причины набора лишнего веса. Соответствующий комментарий приводит «Газета.Ru».

Так, специалист рассказала, что стресс является причиной нарушения пищевого поведения и повышенной тяги к высококалорийным продуктам. «Системное заедание стресса постепенно снижает чувствительность рецепторов к инсулину, а это риски сахарного диабета 2 типа. Так появляется замкнутый круг “стресс — заедание — высокий инсулин — избыточный вес”», — предупредила Коренева.

Помимо этого, диетолог порекомендовала для похудения стабилизировать сон. По ее словам, вырабатываемый во время отдыха гормон помогает снизить влияние стресса на организм. Кроме того, мелатонин (гормон, необходимый организму для регулирования сна — прим. «Ленты.ру») стабилизирует артериальное давление, укрепляет иммунитет, а также снижает риски ожирения, инфаркта и инсульта.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
7 декабря 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

В заключение Коренева посоветовала медленнее разжевывать пищу во избежание переедания. «Во время жевания синтезируется фермент амилаза, который помогает расщеплять углеводы. Так снижается нагрузка на весь пищеварительный тракт, особенно на поджелудочную железу», — пояснила нутрициолог.

Ранее в феврале гастроэнтеролог и диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Мария Дюжева раскрыла россиянам опасные последствия приема таблеток для похудения. Так, Дюжева пояснила, что в составе подобных средств имеются такие компоненты, как камелия (экстракт зеленого чая), экстракт гуараны, гарцинии и кофеин. Названные ингредиенты в большинстве случаев неэффективны при похудении и имеют побочные действия в виде повышения артериального давления, тахикардии и нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечного ритма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Российские войска уничтожили десятки солдат ВСУ на купянском направлении
Минобороны сообщило о поражении 97 артиллерийских подразделений ВСУ
В Минобороны отчитались об обстановке на донецком и херсонском направлениях
Минобороны отчиталось о сбитом Су-25 ВСУ
В Забайкалье раскрыли кражу 60 килограммов золота
Диетолог назвала россиянам главные причины набора веса
Минобороны доложило о ходе боев на краснолиманском направлении
Путин оценил длительность своего послания фразой «сказать легче, чем слушать»
Швеция не исключила передачу танков Leopard Украине
Жулин оценил шансы на оправдательный приговор CAS в деле Валиевой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.