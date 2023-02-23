Врач раскрыла россиянам опасные последствия приема таблеток для похудения

Диетолог Мария Дюжева: продающиеся в свободном доступе таблетки для похудения неэффективны

Гастроэнтеролог и диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Мария Дюжева раскрыла россиянам опасные последствия приема таблеток для похудения. Размышлениями на данную тему она поделилась с «Секретом фирмы».

По словам врача, существуют препараты, которые при попадании в организм блокируют всасывание жиров в желудочно-кишечном тракте, а также влияют на аппетит, тем самым способствуя снижению веса. Данные средства назначаются врачом и продаются по рецепту, отмечает эксперт.

В то же время Дюжева рассказала о БАДах, которые доступны каждому человеку и их можно без ограничений приобрести в каждой аптеке или магазине. «Если препарат продается в свободном доступе, скорее всего, он неэффективен, и в этом случае риск значительно превышает пользу», — предупредила специалист.

Так, Дюжева пояснила, что в составе подобных средств имеются такие компоненты, как камелия (экстракт зеленого чая), экстракт гуараны, гарцинии и кофеин. Названные ингредиенты в большинстве случаев неэффективны при похудении и имеют побочные действия в виде повышения артериального давления, тахикардии и нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечного ритма, уточнила собеседница издания.

Ранее врачи Сара Джарвис и Зоуи Уотсон предупредили об опасности популярных среди звезд уколов для похудения. По мнению терапевтов, подобные манипуляции могут вызвать острый панкреатит и другие проблемы со здоровьем.