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17:20, 21 февраля 2023Забота о себе

Врачи предупредили об опасности популярных среди звезд уколов для похудения

Терапевт Джарвис предупредила, что уколы для похудения могут вызвать острый панкреатит

Фото: Lev.studio / Shutterstock

Популярные среди звезд уколы для похудения могут вызвать острый панкреатит и другие проблемы со здоровьем. Терапевты Сара Джарвис и Зоуи Уотсон предупредили об опасности легкого похудения в статье The Sun.

Джарвис и Уотсон обратили внимание на заявление британского телеведущего Джереми Кларксона, который признался, что делает инъекции противодиабетического препарата, чтобы контролировать аппетит. Подобные заявления знаменитостей, в числе которых звезды шоу-бизнеса и миллионеры, насторожили врачей и экспертов фармацевтического рынка.

Не лекарства вызывает споры, а использующие их стройные знаменитости

Сара Джарвистерапевт

По словам Джарвиса, лекарства для диабетиков привлекают людей с избыточным весом, так как помогают быстро избавиться от ненавистного жира. Однако есть риск, что они сделают людей с расстройствами пищевого поведения еще более нездоровыми, поскольку у них, как и у всех лекарств, есть противопоказания и побочные эффекты. Не исключены проблемы с желчным пузырем, почечная недостаточность, аллергия и депрессия.

Одним из наиболее необычных побочных эффектов является тяжелый острый панкреатит. Это опасное и болезненное состояние встречается у одного из 500 человек, делающих уколы с диабетическим препаратом

Сара Джарвистерапевт
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«Эти уколы могут быть эффективными лишь в сочетании с изменением всего образа жизни, в том числе диеты и физической активности. Около половины людей, принимающих препарат, испытывают проблемы с кишечником, тошноту, вздутие живота, кислотный рефлюкс, запор и диарею», — добавила терапевт Уотсон.

Принимать подобные препараты можно только под контролем специалистов по снижению веса, резюмировала Джарвис.

Ранее звезда «Очень страшного кино» Энтони Андерсон назвал неожиданных жертв похудения по методу Маска. Он заявил, что модный метод похудения лишает диабетиков лекарств.

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Вера Владзиевская
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