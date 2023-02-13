Звезда «Очень страшного кино» назвал неожиданных жертв похудения по методу Маска

Актер Энтони Андерсон заявил, что модный метод похудения лишает диабетиков лекарств

Люди, худеющие по методу телезвезды Ким Кардашьян и предпринимателя Илона Маска, лишают лекарств тех, кому они действительно нужны. Об этом рассказал 52-летний актер, звезда двух частей франшизы «Очень страшное кино» Энтони Андерсон, которого цитирует издание People.

По словам Андерсона, из-за моды на препараты типа Ozempic, которые звезды принимают ради похудения, без лекарств остаются диабетики. «Надеюсь, этот тренд остановится. Он создает нехватку для тех, кому необходимо лечение, и не от лишнего веса, а для здоровья», — назвал неожиданных жертв модного тренда актер, у которого в 2002 году диагностировали диабет второго типа.

Недавно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило о нехватке препаратов для диабетиков Ozempic и Wegovy, которые звезды используют для похудения.

Ранее врач-эндокринолог Флоренс Комите раскрыла малоизвестную опасность модного способа коррекции веса. По ее словам, люди, худеющие по методу телезвезды Ким Кардашьян и предпринимателя Илона Маска, в конечном итоге теряют больше мышц, чем жировой ткани.