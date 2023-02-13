Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
22:20, 13 февраля 2023Забота о себе

Звезда «Очень страшного кино» назвал неожиданных жертв похудения по методу Маска

Актер Энтони Андерсон заявил, что модный метод похудения лишает диабетиков лекарств

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Люди, худеющие по методу телезвезды Ким Кардашьян и предпринимателя Илона Маска, лишают лекарств тех, кому они действительно нужны. Об этом рассказал 52-летний актер, звезда двух частей франшизы «Очень страшное кино» Энтони Андерсон, которого цитирует издание People.

По словам Андерсона, из-за моды на препараты типа Ozempic, которые звезды принимают ради похудения, без лекарств остаются диабетики. «Надеюсь, этот тренд остановится. Он создает нехватку для тех, кому необходимо лечение, и не от лишнего веса, а для здоровья», — назвал неожиданных жертв модного тренда актер, у которого в 2002 году диагностировали диабет второго типа.

Недавно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило о нехватке препаратов для диабетиков Ozempic и Wegovy, которые звезды используют для похудения.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: главные особенности. Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
Питьевая диета: главные особенности.Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
3 сентября 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022

Ранее врач-эндокринолог Флоренс Комите раскрыла малоизвестную опасность модного способа коррекции веса. По ее словам, люди, худеющие по методу телезвезды Ким Кардашьян и предпринимателя Илона Маска, в конечном итоге теряют больше мышц, чем жировой ткани.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
МОК обратился к выступающей против допуска россиян на ОИ-2024 коалиции стран
Женщина нашла на пляже обломки затонувшего 139 лет назад корабля
Звезда «Очень страшного кино» назвал неожиданных жертв похудения по методу Маска
Панарина признали первой звездой недели в НХЛ
Белый дом прокомментировал версию о внеземном происхождении сбитых объектов
Еврокомиссия спрогнозировала дефицит газа следующей зимой
Курс рубля снизился до минимума с апреля 2022 года
Эндокринолог оценила лечебные свойства куриного бульона
Французский разведчик возмутился решением Зеленского
Взрыв на газопроводе в российском регионе попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.