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18:16, 7 февраля 2023Забота о себе

Раскрыта малоизвестная опасность похудения по методу Маска и Кардашьян

Эндокринолог Флоренс Комите: худеющие на инъекциях от диабета теряют больше мышц, чем жира

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Люди, худеющие по методу телезвезды Ким Кардашьян и предпринимателя Илона Маска, в конечном итоге теряют больше мышц, чем жировой ткани. Эту малоизвестную опасность модного способа коррекции веса врач-эндокринолог Флоренс Комите раскрыла в беседе с изданием Daily Mail.

По словам Комите, похудение при помощи препаратов, обычно назначаемых пациентам с диабетом второго типа для понижения уровня сахара в крови, пользуется популярностью, однако подтянутого телосложения с их помощью добиться не удастся. Из-за инъекций человек чувствует постоянную тошноту, поэтому не может выполнять упражнения с отягощением и питается в основном легкоусвояемой пищей с низким содержанием жира, например, рисом или пюре.

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Эндокринолог предупредила, что такой рацион практически не содержит белка, так как именно этот макронутриент при тошноте и рвоте вызывает наибольшее отторжение организма. Из-за этого возникает сильный дефицит калорий, который в сочетании с недостаточной физической активностью приводит к быстрой потере веса за счет мышечной ткани.

До 60процентов

сброшенного при помощи препаратов от диабета веса могут составить мышцы

Комите добавила, что у пациентов с ожирением и избыточным весом в возрасте после 50 лет ситуация может осложняться еще и неуклонно снижающимся уровнем тестостерона, ответственного за поддержание мышечной массы. Врач рекомендовала не искать легких путей и вместо уколов для диабетиков придерживаться плана тренировок с отягощением и сбалансированной диеты.

Ранее американский врач Карла Робинсон также предупредила о кратковременном эффекте похудения по методу Кардашьян и Маска. По ее словам, использование назначаемых пациентам с диабетом второго типа препаратов в качестве замены диете и физическим нагрузкам может привести к стремительному возвращению веса после завершения терапии.

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Наталья Обрядина
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