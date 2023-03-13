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12:12, 13 марта 2023Из жизни

Пойманный рыбаком гигантский окунь попал на видео

Daily Mail: в Австралии рыбак поймал гигантского окуня и удивил пользователей сети

Рыбак Кайл Пул поймал гигантского малабарского каменного окуня, также известного как малабарский групер, у берегов города Эксмут, Австралия, и удивил пользователей сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Процесс поимки огромной рыбы попал на видео. На кадрах видно, как Пул изо всех сил тянет удочку, а затем начинает кричать, когда понимает, насколько большим оказался его улов.

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Рыбак подтаскивает окуня к катеру, а затем вместе со своей партнершей поднимает его на борт. «Вау, это самая большая рыба, которую я когда-либо ловил... настоящий монстр», — говорит мужчина. В следующем кадре он сидит с окунем на коленях, хвастаясь уловом. Запечатлев событие, Пул вместе со спутницей выпустил рыбу обратно в океан.

Мужчина поделился роликом в социальной сети. Пользователи поздравили рыбака, а также дали окуню прозвище «Кодзилла».

Ранее сообщалось, что в Аргентине 42-летний рыбак Андрес Уилчен поймал огромного ската после двух часов борьбы. Чтобы выловить 250-килограммовую рыбу, Уилчену потребовалось два часа.

Алиса Удовик
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