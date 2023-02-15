Рыбак поймал 250-килограммового ската после двух часов борьбы

New York Post: в Аргентине рыбак выловил из реки 250-килограммового ската

В Аргентине 42-летний рыбак Андрес Уилчен поймал огромного ската после двух часов борьбы. Об этом сообщает New York Post.

Мужчина находился на катере на реке Парана, где рыбачил всю свою жизнь. Внезапно леска резко дернулась, и Уилчен понял, что ему попалась огромная рыба. Он принялся вытягивать ее из воды, но она не поддавалась. «Я уже готов был сдаться, — рассказывает рыбак. — Она была очень сильна и металась по дну реки». Он добавил, что мог бы упасть в воду, если бы катер не был пришвартован.

Чтобы выловить 250-килограммового короткохвостого речного хвостокола, Уилчену потребовалось два часа. «Сложнее всего было затащить его на катер!» — утверждает мужчина, которому пришлось поднимать ската на борт с помощью товарищей и системы блоков. По словам рыбака, это самая крупная рыба, которую ему довелось поймать.

Мужчина рыбачит не только для удовольствия. Он часто отдает вырученные от продажи улова деньги на благотворительность. «Мы регулярно помогаем более 50 семьям в округе. И многие из пойманных нами рыб также возвращаются в реку», — говорит он.

Ранее сообщалось, что рыбак из Великобритании выловил во Франции гигантскую золотую рыбку весом 30 килограммов. Необычная рыба представляет собой гибрид европейского сазана и карпа кои — декоративного вида, который обычно разводят в прудах.