Аналитик спрогнозировал дефолт в ряде стран

Аналитик Кочетков: Индия и страны Латинской Америки могут оказаться под угрозой дефолта

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков в беседе с агентством «Прайм» спрогнозировал дефолт в ряде стран из-за возможного резкого повышения ставки Федрезерва США.

По его словам, из крупных государств под ударом Индия, а также десятки стран Африки и Латинской Америки. Он пояснил, что проблема внешнего долга, номинированного в долларах США, в размере и в необходимости обслуживания. Кочетков подчеркнул, что в практике государственного управления финансами предусмотрены возможности рефинансирования прежних обязательств.

Эксперт отметил, что в течение последних 15 лет такие заимствования производились по достаточно низким ставкам. Однако в настоящее время в связи с ужесточением денежной политики ФРС США они становятся намного дороже. По его словам, теперь для рефинансирования прежнего долга необходимо занимать средства под еще более высокий процент. Аналитик подчеркнул, что для экономик со слабым торговым балансом это становится неподъемным. Он добавил, что в первую очередрль это касается стран с двойным дефицитом бюджета и торговли.

Кочетков также отметил, что рост курса доллара приводит к снижению цен на товары экспорта проблемных стран. Он пояснил, что доходы этих государств страдают, а расходы увеличиваются. Он заявил, что единственным способом избавиться от долговых и валютных потрясений является жизнь по средствам и развитие собственной экономики.

Ранее сообщалось, что некоторые наиболее уязвимые развивающиеся экономики мира столкнулись с серьезным кризисом — причиной стал дефицит американской валюты. Проблемы в государствах ухудшились на фоне восстановления доллара. Последствия начала спецоперации на Украине, а также ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США произошел рост американской валюты. В результате бюджеты многих пограничных экономик понесли большой ущерб из-за роста цен на энергоносители.