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19:50, 5 марта 2023Экономика

Мировые рынки столкнулись с кризисом из-за нехватки долларов

Bloomberg: самые уязвимые экономики мира столкнулись с кризисом из-за дефицита долларов

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Некоторые наиболее уязвимые развивающиеся экономики мира столкнулись с серьезным кризисом — причиной стал дефицит американской валюты. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство указывает, что проблемы в государствах ухудшились на фоне восстановления доллара. Последствия начала спецоперации на Украине, а также ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США произошел рост американской валюты. В результате бюджеты многих пограничных экономик понесли большой ущерб из-за роста цен на энергоносители.

В ряде стран, таких как Малави и Бангладеш, сейчас серьезно ограничен доступ к сырью и многим товарам, в частности к лекарствам и медицинскому оборудованию. Из-за нехватки долларов на Шри-Ланке больницы откладывают операции, в Нигерии приостановлены международные рейсы, а в Пакистане закрываются заводы, поскольку больше не имеют возможности оплачивать импорт.

Параллельно с усугублением ситуации на рынках правительства этих стран пытаются справиться с накопленными долгами и просят Международный валютный фонд (МВФ) о дополнительной помощи. В апреле прошлого года о дефолте сообщила Шри-Ланка, на грани дефолта также находится Пакистан — пакистанская рупия обвалилась до рекордно низкого уровня в начале марта.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал богатые страны делиться доходами с бедными. По его мнению, на официальную помощь развитые государства должны выделять часть доходов — около 500 миллиардов долларов в год.

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Мария Грушко
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