В ООН призвали богатые страны делиться доходами с бедными

Генсек ООН Гуттериш: богатые страны должны выделять часть доходов бедным государствам

Международное сообщество, особенно развитые государства, должны начать активно помогать более бедным странам, чтобы избавить население от нищеты, призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Это касается более 1,1 миллиарда человек. Слова генсека представлены на сайте организации.

Так, на официальную помощь богатые государства должны выделять часть доходов, около 500 миллиардов долларов в год, добавил он и раскритиковал страны, которые не сдержали обещание отдавать на эти цели 0,15-0,2 процента валового национального дохода (ВНД).

Менее развитые страны мира, по словам Гутерриша, в последнее время испытывают особые трудности на фоне кризиса, резких климатических изменений и «глубокой исторической несправедливости». Он также отметил, что «цифровая революция» затормозила развитие самых бедных стран, а военные действия на Украине резко ускорили рост цен на продукты и топливо.

Ранее международная благотворительная и гуманитарная организация Oxfam подсчитала, что две трети накопленных с 2020 года личных богатств в мире приходятся всего на один процент населения планеты (26 триллионов долларов). При этом 99 процентам остального населения досталось только 16 триллионов долларов (37 процентов всех новых личных накоплений).

Для борьбы с неравенством организация призвала увеличить налогообложение сверхбогатых людей. Введение хотя бы пятипроцентного дополнительного налога на состояние миллиардеров позволит избавить от нищеты два миллиарда человек.