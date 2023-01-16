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19:33, 16 января 2023Экономика

Один процент богатейших людей накопил больше всего остального населения планеты

Oxfam: с 2020 года на 1% населения пришлось 63 процента всех новых личных накоплений

Фото: Claudia Morales / Reuters

Две трети накопленных с 2020 года личных богатств в мире приходятся всего на один процент населения планеты. Об этом сказано в докладе международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.

С 2020 года на один наиболее богатых людей мира пришлось 63 процента всех новых личных накоплений (26 триллиона долларов). При этом 99 процентам остального населения планеты досталось только 16 триллионов долларов (37 процентов).

Рост цен на еду и энергоносители тоже помог богатейшим людям. Их доход, полученный от акций 95 корпораций в продовольственной и энергетической сферах, составил 257 миллиарда долларов. Например, состояние индийского угольного магната Гаутама Адани за прошлый год взлетело на 42 миллиарда долларов.

«В то время как простые люди ежедневно экономят на самом необходимом, включая еду, сверхбогатые превзошли даже свои самые смелые мечты» — сказала исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бучер. Для борьбы с неравенством организации призывает к увеличению налогообложения сверхбогатых людей. Введение хотя бы 5-процентного дополнительного налога на состояние миллиардеров позволит избавить от нищеты два миллиарда людей.

Что касается России, то больше всего в прошлом году разбогател основной владелец компании-производителя удобрения «Акрон» Вячеслав Кантор, его капитал вырос на 5,3 миллиарда долларов (до 13 миллиардов)

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Платон Щукин
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