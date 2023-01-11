Назван самый разбогатевший российский миллиардер

Forbes: больше всего в прошлом году разбогател миллиардер Вячеслав Кантор

Больше всего в прошлом году разбогател основной владелец компании-производителя удобрения «Акрон» Вячеслав Кантор, его капитал вырос на 5,3 миллиарда долларов (до 13 миллиардов), подсчитал Forbes.

Также среди самых разбогатевших назван Андрей Гурьев с состоянием в 11,5 миллиарда долларов (плюс 4,2 миллиарда долларов). Гурьев вместе с семьей владеет 48,48 процентами «Фосагро», которая также является производителем удобрений. На третьем месте — Юрий Мильнер (фонды DST Global). Его капитал увеличился на 2,5 миллиарда долларов (до 7,3 миллиарда).

В десятку также попали Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК), Михаил Шелков («ВСМПО-Ависма»), Виталий Орлов («Норебо»),

Анатолий Седых (Объединенная металлургическая компания), Вадим Якунин («Протек»), Дмитрий Каменщик (Домодедово) и

Саид Гуцериев («М.Видео-Эльдорадо», SFI).

Больше всего потерял денег в прошлом году основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов и его семья — 11,1 миллиарда долларов. На конец декабря 2022 года его состояние оценивалось в 18,4 миллиарда долларов.