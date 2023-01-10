Названы самые обедневшие миллиардеры России

Forbes: за 2022 год в России обеднели 68 миллиардеров

В прошлом году на фоне введения многочисленных санкций в отношении россиян и отечественных компаний состояние некоторых миллиардеров в стране резко сократилось — за год обеднели в общей сложности 68 российских предпринимателей, чье состояние в декабре 2022-го превышало один миллиард долларов. Об этом сообщает Forbes.

Рейтинг журнала «Самые обедневшие российские миллиардеры в 2022 году» возглавил основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов и его семья. Предприниматель потерял 11,1 миллиарда долларов, на конец декабря 2022 года его состояние оценивалось в 18,4 миллиарда долларов. С начала года на фоне запрета Евросоюзом экспорта изделий из стали и железа из России и введения США санкций против Мордашова и ряда подконтрольных ему компаний акции «Северстали» потеряли почти 45 процентов своей стоимости.

События прошедшего года также ударили по состоянию основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук — потери составили 8,3 миллиарда долларов, до 4,7 миллиарда долларов. При этом Бакальчук по-прежнему остается самой богатой предпринимательницей в России. На третьем месте в рейтинге оказался основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков. В прошлом году предприниматель потерял большую часть своего состояния в размере 5,9 миллиарда долларов и перестал считаться долларовым миллиардером. В конце апреля Тиньков продал свою долю в банке (35 процентов) «Интерросу» Владимира Потанина «за копейки». Позднее выяснилось, что сумма сделки составила не больше 260 миллионов долларов. При этом к 2021 году капитализация банка достигала 20 миллиардов долларов.

В десятку обедневших в 2022 году миллиардеров журнал также включил бизнесмена Романа Абрамовича — его состояние снизилось на 5,6 миллиарда долларов, до 8,7 миллиарда. Следующим в списке оказался глава и основной владелец «Лукойла» Вагит Алекперов (минус 5,1 миллиарда, до 21 миллиарда долларов), Леонид Федун и его семья (минус 4,2 миллиарда, до 7,5 миллиарда долларов), основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг (минус 4,1 миллиарда, до 5,2 миллиарда долларов). Также сократилось состояние акционера «Новатэка» Геннадия Тимченко, председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона и председателя совета директоров «Русской медной компании» Игоря Алтушкина.

Согласно декабрьскому рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), совокупное состояние богатейших людей России с начала года упало на 75,1 миллиарда долларов. При этом самый богатый россиянин — один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин — увеличил состояние на 92,6 миллиона долларов (до 31 миллиарда).