Российские миллиардеры резко обеднели

BBI: состояние богатейших людей России снизилось на 75 миллиардов долларов с начала года

Совокупное состояние богатейших людей России, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI), резко упало с начала года на 75,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости.

При этом самый богатый россиянин — один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин увеличил состояние на 92,6 миллиона долларов (до 31 миллиарда). Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, который на втором месте, обеднел на 5,07 миллиарда долларов (до 27,4 миллиарда).

Состояние Алексея Мордашова («Северсталь») упало на 7,79 миллиарда долларов — до 21 миллиарда. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин потерял 7,22 миллиарда долларов (состояние оценивается в 20,8 миллиарда).

Ранее российский миллиардер и крупнейший акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков предсказал тяжелый 2023 год для экономики страны. По его словам, главным вызовом для экономики России является риск технологического отставания. «Страна это может почувствовать не сегодня-завтра и даже не через два года. Обычно технологическое отставание сказывается в течение пяти-семи лет и больше», — подчеркнул бизнесмен.