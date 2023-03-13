Киев уличили в признании госпереворота делом против Януковича

Экс-премьер Азаров: Киев фактически признал госпереворот на Украине делом против Януковича

Экс-премьер Украины Николай Азаров написал в Telegram, что Киев фактически признал совершенный в 2014 году госпереворот в стране в материалах по делу против бывшего украинского лидера Виктора Януковича о незаконном пересечении границы.

«Какой недоумок состряпал это дело?! Сначала сами же кричали во все горло, что Янукович еще 21 февраля самоустранился и покинул территорию Украины. А теперь сами же признали, что 21 февраля Янукович находился на территории Украины, а значит, никакого самоустранения не было. А был самый что ни на есть государственный переворот», — уличил он киевский режим.

Азаров призвал украинцев самостоятельно оценить «умственные способности» киевского режима, а также непоследовательность его действий.

Ранее офис генпрокурора Украины сообщил о предстоящих слушаниях по делу о незаконном пересечении границы и подстрекательстве к дезертирству против Януковича и бывшего начальника охраны главы государства Константина Кобзаря. По версии следствия, 23 февраля 2014 года они дважды незаконно пересекли границу с Россией и переправили через нее не менее 20 человек. Кроме того, Янукович, находясь на территории воинской части в Севастополе, подстрекал украинских военнослужащих из числа своей личной охраны к совершению дезертирства.

Янукович занимал пост главы государства с 2010 по 2014 год. После госпереворота в феврале 2014 был вынужден бежать за рубеж.