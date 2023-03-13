Госдеп призвал Китай повлиять на Россию для прекращения СВО

Госдеп: США хотят, чтобы Китай использовал влияние на Россию для прекращения СВО

США хотят, чтобы Китай использовал влияние на Москву для прекращения российской специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС.

Как уточнили в дипломатическом ведомстве, Вашингтон рассчитывает на контакты лидеров КНР и США. Он также призывает Пекин повлиять на Москву. «Мы бы, безусловно, хотели и наделись увидеть взаимодействие председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским», — добавил Прайс.

Ранее доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин заявил, что Китай может рассмотреть вероятность оказания помощи России в зоне СВО. По его словам, Китай выступает за прекращение военных действий, призывает все стороны к остановке конфликта. Что касается непосредственной поддержки, Пекин внимательно следит за развитием событий и принимает решения, исходя из этого, отметил Андрей Губин.