Госдеп призвал Китай повлиять на Россию для прекращения СВО
США хотят, чтобы Китай использовал влияние на Москву для прекращения российской специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС.
Как уточнили в дипломатическом ведомстве, Вашингтон рассчитывает на контакты лидеров КНР и США. Он также призывает Пекин повлиять на Москву. «Мы бы, безусловно, хотели и наделись увидеть взаимодействие председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским», — добавил Прайс.
Ранее доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин заявил, что Китай может рассмотреть вероятность оказания помощи России в зоне СВО. По его словам, Китай выступает за прекращение военных действий, призывает все стороны к остановке конфликта. Что касается непосредственной поддержки, Пекин внимательно следит за развитием событий и принимает решения, исходя из этого, отметил Андрей Губин.