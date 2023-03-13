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23:03, 13 марта 2023Мир

Госдеп призвал Китай повлиять на Россию для прекращения СВО

Госдеп: США хотят, чтобы Китай использовал влияние на Россию для прекращения СВО

Фото: Joshua Roberts / Reuters

США хотят, чтобы Китай использовал влияние на Москву для прекращения российской специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС.

Как уточнили в дипломатическом ведомстве, Вашингтон рассчитывает на контакты лидеров КНР и США. Он также призывает Пекин повлиять на Москву. «Мы бы, безусловно, хотели и наделись увидеть взаимодействие председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским», — добавил Прайс.

Ранее доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин заявил, что Китай может рассмотреть вероятность оказания помощи России в зоне СВО. По его словам, Китай выступает за прекращение военных действий, призывает все стороны к остановке конфликта. Что касается непосредственной поддержки, Пекин внимательно следит за развитием событий и принимает решения, исходя из этого, отметил Андрей Губин.

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Марина Совина
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