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16:36, 13 марта 2023Силовые структуры

Глава ФСИН заявил об отсутствии побегов из российских колоний и СИЗО

Глава ФСИН сообщил, что в 2022 году впервые в истории не было побегов из колоний и СИЗО

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Впервые в истории уголовно-исполнительной системы (УИС) России не было допущено ни одного побега из колоний и СИЗО в 2022 году. Об этом заявил глава ФСИН Аркадий Гостев на расширенной коллегии ведомства, передает ТАСС.

По его словам, такой успех был достигнут благодаря слаженным действиям личного состава. Кроме того, в минувшем году на треть снизилось количество преступлений, совершенных в учреждениях УИС.

Во ФСИН отметили, что за 25 лет число побегов из-под охраны сократилось более чем в 100 раз. В эту статистику не входят побеги или попытки побегов из колоний-поселений, где осужденные находятся под надзором.

В 1994 году пенитенциарная система вышла из-под МВД в отдельную структуру. Тогда было зафиксировано 140 побегов, в 2000 году их было совершено 25, а в 2017 году всего лишь два.

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Любовь Ширижик
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