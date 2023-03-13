People: Адам Драйвер рассказал о нежелании сына смотреть фильм с его участием

Голливудский актер Адам Драйвер рассказал о нежелании своего шестилетнего сына смотреть фильм «65» с его участием из-за того, что картина ему неинтересна. Об этом пишет People.

По словам актера, он согласился на роль в картине, находясь в изоляции со своей семьей во время пандемии COVID-19. «Итак, я все время был со своей семьей, и мой сын просто рассказывал мне все о каждом динозавре», — вспоминал Драйвер, отмечая, что в фильме есть динозавры и лазерные пушки.

Артист рассказал, что сын не хочет смотреть фильм, «потому что он слишком страшный». При этом Драйвер рассказал, что однажды взял его с собой на съемочную площадку и ребенок «был действительно увлечен происходящим», однако, по словам Драйвера, сын ненавидит фильмы.

В «65» Драйвер исполняет роль астронавта, совершившего аварийную посадку на Земле, наполненной динозаврами и прочими доисторическими животными.

Ранее Драйвер сбежал из эфира передачи Fresh Air на радиостанции NPR, услышав звучание своего голоса. Отмечается, что артист ранее рассказывал об отвращении, которое у него вызывает собственный голос, однако Драйвер никак не объяснил свое поведение сотрудникам радиостанции. «Мы не совсем понимаем, почему он ушел», — заявил продюсер радиопередачи Дэнни Миллер.