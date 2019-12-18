Адам Драйвер услышал свой голос и сбежал из радиоэфира

Голливудский актер Адам Драйвер сбежал из эфира передачи Fresh Air на радиостанции NPR, услышав звучание своего голоса. Об этом сообщает BBC News.

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Отмечается, что артист ранее рассказывал об отвращении, которое у него вызывает собственный голос, однако Драйвер никак не объяснил свое поведение сотрудникам радиостанции. «Мы не совсем понимаем, почему он ушел», — заявил продюсер радиопередачи Дэнни Миллер.

По словам Миллера, Драйвер в процессе интервью без объяснений покинул студию и вышел из здания, когда в эфире прозвучал отрывок из фильма «Брачная история», в котором актер исполнял песню Being Alive из бродвейского мюзикла «Компания».

Сам артист никак не прокомментировал произошедшее журналистам.

Адам Драйвер известен по фильмам серии «Звездные войны» и таким картинам, как «Милая Фрэнсис» и «Патерсон», а также по сериалу «Девочки».

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