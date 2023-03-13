В Москве суд арестовал пятерых молодых людей за стриптиз в вагоне метро

В Москве арестовали пятерых молодых людей, устроивших стриптиз в вагоне метрополитена

В Москве суд назначил административный арест пятерым гражданам в возрасте от 19 до 29 лет, устроившим стриптиз в метро. Об этом в понедельник, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичной пресс-службе УВД на ММ ГУ МВД России.

Трое мужчин и три женщины признаны виновными. Россиян арестовали на 12-14 суток, а один из фигурантов получил административный штраф.

По данным ведомства, в интернете полицейские нашли ролик, на котором фигуранты раздеваются в вагоне электропоезда Замоскворецкой линии. Это нарушает общественный порядок и правила пользования Московским метрополитеном.

Вскоре правоохранители установили личности нарушителей и задержали их. По факту произошедшего были составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») УК РФ.