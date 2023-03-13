Звезда Comedy Woman рассказала об уходе из КВН

Морозова из Comedy Woman рассказала, что попала в шоу после съемок в «Ля фам ридикюль»

Российская актриса и юмористка Татьяна Морозова раскрыла, при каких обстоятельствах ушла из КВН и попала в Comedy Woman. На эту тему она высказалась в беседе с ведущей проекта «Мой герой» Татьяной Устиновой на YouTube-канале «Центральное телевидение».

По словам Морозовой, на свой последний фестиваль КВН в Юрмале она приехала сразу после окончания вуза. Ради выступления участница команды «Лица уральской национальности» (ЛУНа) не дождалась вручения диплома. После фестиваля команда прекратила существование, а Морозова получила приглашение на новые съемки.

«Танюха, мы запускаем проект, хотим начать, приезжай в Москву», — процитировала участница Comedy Woman неназванного собеседника, пригласившего ее в шоу «Ля фам ридикюль». По словам Морозовой, ей пообещали снять квартиру в столице. Звезда проекта отметила, что родители, отпуская ее в Москву из Уфы, подчеркнули, что она всегда сможет вернуться, если ее карьера не сложится.

Морозова уточнила, что сначала снялась в проекте «Ля фам ридикюль», а потом пришла в шоу Made in Woman, которое позднее стало называться Comedy Woman.

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