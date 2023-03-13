Россиянка зарубила топором возлюбленную сына и утопила ее останки в болоте

На Алтае свекровь зарубила топором молодую мать и вместе с сожителем сожгла ее тело в печи

В Алтайском крае 43-летнюю женщину осудили на восемь лет и восемь месяцев за убийство 18-летней гражданской жены сына россиянки Евгении Парубовой. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Людмила Рязанцева.

По данным следствия, в августе 2021 года девушка переехала к своему возлюбленному, от которого родила сына. В сентябре молодая мать исчезла. Так как до этого она никогда не оставляла годовалого малыша одного, следователи заподозрили, что ее пропажа носит криминальный характер. Дело было поставлено на особый контроль главой СКР Александром Бастрыкиным.

Спустя несколько месяцев следователи раскрыли преступление. Выяснилось, что ночью в начале сентября потерпевшая поссорилась со свекровью. В ходе конфликта женщина зарубила ее топором, после чего попросила своего сожителя избавиться от тела. Мужчина завернул тело убитой в ковер, вывез его и сжег в печи для изготовления древесного угля, а останки утопил в болоте.

Спустя несколько месяцев подельников задержали.

Сожителя фигурантки, который помогал ей прятать тело, осудили на год и восемь месяцев за укрывательство преступления, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Вину свекровь и ее сообщник не признали, однако сотрудникам СКР удалось найти неопровержимые доказательства.