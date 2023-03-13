Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:41, 13 марта 2023Силовые структуры

Россиянка зарубила топором возлюбленную сына и утопила ее останки в болоте

На Алтае свекровь зарубила топором молодую мать и вместе с сожителем сожгла ее тело в печи

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Алтайском крае 43-летнюю женщину осудили на восемь лет и восемь месяцев за убийство 18-летней гражданской жены сына россиянки Евгении Парубовой. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Людмила Рязанцева.

По данным следствия, в августе 2021 года девушка переехала к своему возлюбленному, от которого родила сына. В сентябре молодая мать исчезла. Так как до этого она никогда не оставляла годовалого малыша одного, следователи заподозрили, что ее пропажа носит криминальный характер. Дело было поставлено на особый контроль главой СКР Александром Бастрыкиным.

Спустя несколько месяцев следователи раскрыли преступление. Выяснилось, что ночью в начале сентября потерпевшая поссорилась со свекровью. В ходе конфликта женщина зарубила ее топором, после чего попросила своего сожителя избавиться от тела. Мужчина завернул тело убитой в ковер, вывез его и сжег в печи для изготовления древесного угля, а останки утопил в болоте.

Спустя несколько месяцев подельников задержали.

Сожителя фигурантки, который помогал ей прятать тело, осудили на год и восемь месяцев за укрывательство преступления, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Вину свекровь и ее сообщник не признали, однако сотрудникам СКР удалось найти неопровержимые доказательства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Европе оценили последствия краха американских банков для еврозоны
Звезда ТНТ раскрыл закулисье популярного шоу
В Одессе решили демонтировать мемориальную доску Суворову
Россиянка понюхала духи от незнакомца и попала в психиатрическую лечебницу
41-летняя модель пришла на вечеринку в прозрачном платье из сетки
Россиянка зарубила топором возлюбленную сына и утопила ее останки в болоте
Депутат ЕП призвал Австралию и Британию прекратить прокси-войну на Украине
Приянка Чопра пожаловалась на обидные слова о своем весе
В российский город вернули Хероту
Италия обвинила ЧВК «Вагнер» в наплыве мигрантов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.