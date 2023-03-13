Глава Чечни Кадыров призвал жалующихся на условия СВО самим решать возникающие проблемы

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал жалобы некоторых российских военных на условия проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Он призвал их сосредоточиться на решении возникающих проблем.

«Обращаюсь к отдельным бойцам на передовой. Наличие связи не означает, что нужно озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы. Они всегда будут! Воин не кричит — воин решает», — написал он.

По его словам, необходимо собираться и совместно работать над решением той или иной проблемы вместо того, чтобы писать публичные обращения. Кадыров также напомнил, что проведение СВО направлено на обеспечение целостности и безопасности всей страны, а не конкретных людей.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что решением украинского конфликта будет деоккупация украинского народа. Он также назвал необходимые предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло.