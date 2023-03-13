В России назвали предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло

Депутат Новиков: решением украинского конфликта будет деоккупация украинского народа

Решением украинского конфликта будет деоккупация украинского народа, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвал необходимые предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок для перехода ситуации вокруг Украины в мирное русло.

Переход украинской ситуации в мирное русло мог бы быть в том случае, если бы Запад перестал поддерживать режим [президента Украины Владимира] Зеленского и вместе с Россией занял бы позицию о необходимости демилитаризации и денацификации Украины Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Но поверить в то, что Запад, который придерживается прямо противоположного курса, пойдет на такого рода решение, практически невозможно. Поэтому, отвечая на вопрос, какой должна быть развязка украинской проблемы, мы должны прежде всего исходить из интересов самих украинцев», — заявил Новиков.

Чтобы интересы этих людей выразить и защитить, нужно обеспечить то, что было заявлено в ходе специальной военной операции (СВО) еще год назад — демилитаризация и денацификация Украины, отметил депутат.

«И я бы добавил необходимость деоккупации Украины, которая фактически сейчас находится в такой ситуации, когда она активно из полуколонии НАТО превращается в прямую колонию. Если мы обеспечим деоккупацию украинского народа, то это и будет решением украинской проблемы», — заключил парламентарий.

13 марта бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал задуматься о мирном плане по Украине. При этом он подчеркнул, что нельзя принуждать Украину к переговорам с Россией. Ишингер призвал создать посредническую группу, которая могла бы в определенный момент сыграть роль в возможных переговорах. По его мнению, в нее должны входить как минимум Великобритания, Германия, США и Франция.