Кремль заявил об отсутствии предпосылок для мирной ситуации на Украине

Песков заявил об отсутствии предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло

На данный момент нет никаких предпосылок для перехода ситуации вокруг Украины в мирное русло. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал задуматься о мирном плане по Украине. При этом он подчеркнул, что нельзя принуждать Украину к переговорам с Россией.

Кроме того, Ишингер призвал «создать посредническую группу», которая могла бы в определенный момент сыграть роль в возможных переговорах. По его мнению, в данную группу должны входить как минимум Великобритания, Германия, США и Франция.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).