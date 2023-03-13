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01:07, 13 марта 2023Мир

Запад призвали задуматься о мирном плане по Украине

Экс-глава Мюнхенской конференции Ишингер призвал Запад подготовить мирный план по Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Foxie EdianiaK / Reuters

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал задуматься о мирном плане по Украине. Об этом он написал в своей статье для Tagesspiegel.

По его мнению, наряду с поставками оружия и финансовой поддержкой западные страны должны предложить перспективы тем, кто в Соединенных Штатах и ФРГ «все больше задается критическими вопросами».

При этом Ишингер подчеркнул, что нельзя принуждать Украину к переговорам с Россией. «Сейчас самое время для запуска мирного процесса для Украины», — сказал он.

Ишингер также призвал «создать посредническую группу», которая могла бы в определенный момент сыграть роль в возможных переговорах. Он добавил, что в данную группу должны входить как минимум Великобритания, Германия, США и Франция. Также в нее могут быть включены ООН, Евросоюз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, НАТО, а также Испания, Канады, Польша и страны Прибалтики, сказал он.

Ранее в марте МИД Венгрии заявил о нежелании лидеров ЕС остановить военный конфликт на Украине. По словам госсекретаря ведомства Тамаша Менцера, венгерские дипломаты предложили включить в готовящиеся к годовщине начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине призывы о прекращении огня. Помимо этого, дипломаты настояли на том, чтобы стороны сели за стол переговоров. При этом лидеры стран ЕС отказались от данной инициативы.

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Марина Совина
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