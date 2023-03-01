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21:55, 1 марта 2023Мир

МИД Венгрии заявил о нежелании лидеров ЕС остановить военный конфликт на Украине

МИД Венгрии заявил, что лидеры стран ЕС не хотят прекращения военного конфликта на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер в программе радиостанции Kossuth рассказал, что лидеры стран Евросоюза не желают добиваться остановки военного конфликта на Украине, передает ТАСС.

По его словам, венгерские дипломаты выступили с предложением о включении в готовящиеся к годовщине начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине документы призыва прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, однако лидеры государств ЕС отказались от данной инициативы. Менцер добавил, что они четко дали понять, что прекращение огня будет являться красной линией, и война должна продолжаться.

Позже он отметил, что на Будапешт оказывалось давление с целью добиться изменения его позиции относительно ситуации на Украине. Также он рассказал, что Венгрию пытались принудить начать осуществлять поставки вооружений Киеву.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что Еврокомиссией был разработан проект перевода экономики ЕС с мирного времени на военное для поддержки Украины, который должен произойти в три этапа.

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Марина Совина
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