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20:16, 1 марта 2023Мир

В Европе запланировали перевод экономики на режим военного времени

Spiegel: ЕК разработала проект перевода экономики ЕС на режим военного времени
СюжетСанкции против России:

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

Еврокомиссией (ЕК) был разработан проект перевода экономики ЕС с мирного времени на военное для поддержки Украины, который должен произойти в три этапа. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Согласно плану, первый этап предполагает наращивание поставок боеприпасов на Украину, второй — совместные закупки вооружений и амуниции для европейских армий, третий — наращивание производства артиллерийских боеприпасов более чем в три раза, чтобы «дать военной промышленности четкий сигнал о спросе».

Отмечается, что данный план еще не был распространен среди членов ЕС.

Ранее специальный посланник ЕС по применению санкций Дэвид О'Салливан заявил, что ЕС сместит акцент с принятия новых ограничений против России на усиление контроля за соблюдением антироссийских санкций.

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Виктория Кондратьева
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