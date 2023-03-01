В Европе запланировали перевод экономики на режим военного времени

Spiegel: ЕК разработала проект перевода экономики ЕС на режим военного времени

Еврокомиссией (ЕК) был разработан проект перевода экономики ЕС с мирного времени на военное для поддержки Украины, который должен произойти в три этапа. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Согласно плану, первый этап предполагает наращивание поставок боеприпасов на Украину, второй — совместные закупки вооружений и амуниции для европейских армий, третий — наращивание производства артиллерийских боеприпасов более чем в три раза, чтобы «дать военной промышленности четкий сигнал о спросе».

Отмечается, что данный план еще не был распространен среди членов ЕС.

Ранее специальный посланник ЕС по применению санкций Дэвид О'Салливан заявил, что ЕС сместит акцент с принятия новых ограничений против России на усиление контроля за соблюдением антироссийских санкций.