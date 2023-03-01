Politico: ЕС усилит контроль за соблюдением антироссийских санкций

Европейский союз (ЕС) сместит акцент с принятия новых ограничений против России на усиление контроля за соблюдением антироссийских санкций. Об этом в интервью европейскому изданию Politico заявил новый специальный посланник ЕС по применению санкций Дэвид О'Салливан.

«ЕС невероятно эффективно ввел десять далеко идущих и беспрецедентных пакетов санкций против России. Но теперь мы должны сосредоточиться на реализации и борьбе с обходом (уже введенных санкций — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он.

По словам О'Салливана, Евросоюз обратит пристальное внимание на страны, которые Россия может использовать для обхода санкций. «Сотрудничество и участие в диалоге с третьими странами, которые могут быть использованы в качестве платформы для обхода, жизненно важны», — сказал он, отметив, что уже посетил Объединенные Арабские Эмираты вместе с коллегами из США и Великобритании.

25 февраля ЕС ввел в действие десятый пакет антироссийских санкций, в который вошли запреты на работу российских СМИ и новые ограничения в отношении российских физ- и юрлиц.