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09:33, 13 марта 2023Забота о себе

Раскрыта опасность интимной переписки

Психолог Франтов: интимная переписка представляет опасность, так как ее могут обнародовать

Фото: Dmytro Zinkevych / Shutterstock / Fotodom

Секстинг — обмен интимными сообщениями и фотографиями — может как сблизить партнеров, так и стать инструментом насилия, уверен психолог-сексолог центра сексуального образования Secrets Владислав Франтов. Потенциальную опасность, которую может представлять переписка такого рода, он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Франтов объяснил, что интимная переписка может быть частью флирта на раннем этапе знакомства, способом поддержать сексуальный интерес у постоянного партнера или снять сексуальное напряжение в отношениях на расстоянии. Однако, как и любая сексуальная практика, секстинг не только приносит удовольствие, но и может вызвать серьезные проблемы.

По словам сексолога, есть риск, что интимная переписка будет обнародована.

Причин подобных поступков много. Часто фото и сообщения пикантного характера могут пересылаться третьим лицам из банального желания похвастаться перед друзьями. Кроме того, существует такое понятие как порноместь — обнародование интимной переписки с целью сделать больно бывшим возлюбленным после разрыва отношений

Владислав ФрантовПсихолог-сексолог
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Секстинг может стать инструментом насилия, предупредил Франтов. В частности, насилием является получение интимных сообщений без предварительного согласия или попытки с их помощью склонить «жертву» к сексуальному контакту. Кроме того, иногда интимные фото и видео отправляют вынужденно, чтобы не обидеть партнера или сохранить его расположение.

Франтов посоветовал при секстинге с постоянным партнером обязательно доводить эротическую игру до логического завершения в реальной жизни. В противном случае это может серьезно осложнить отношения.

Ранее писательница и журналист Кловер Строуд назвала способ, который помог ей сделать секс более страстным и улучшить отношения с мужем. Она призналась, что для этого ей пришлось бросить пить.

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Наталья Обрядина
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