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05:00, 7 марта 2023Забота о себе

Писательница назвала способ сделать секс более страстным

Писательница Строуд призналась, что ее секс стал более страстным после отказа от алкоголя

Фото: Rikkia Hughes / Unsplash

Писательница и журналист Кловер Строуд назвала способ, который помог ей сделать секс более страстным, а отношения с мужем — более близкими. В авторской колонке для Daily Mail она рассказала, что для этого ей пришлось бросить пить.

46-летняя Строуд призналась, что последний раз употребляла алкоголь 18 месяцев назад. После отказа от спиртных напитков она стала спокойнее и перестала реагировать на раздражающие мелочи. Ее внешность тоже стала другой. «Люди обсуждают мою сияющую кожу. Она стала такой красивой не только из-за здорового образа жизни, но и из-за потрясающего секса», — говорит она.

Каждый день я просыпаюсь в шесть часов утра и прижимаюсь к спящему мужу. И в этот момент я думаю вовсе не о сне...

Кловер Строудписательница

Строуд поняла, что без алкоголя лучше справляется с уходом за пятью детьми, ее отношения с мужем Питом стали более душевными, а сексуальная жизнь — насыщенной.

Причины, по которым я бросила пить, знакомы женщинам среднего возраста. Менопауза и сильное похмелье — это ужасающий коктейль. Хотя мои отношения с окружающим миром улучшились после отказа от ежедневной выпивки, отношения, которые я ценю больше всего, — те, что у меня сложились с мужем

Кловер Строудписательница

Женщина добавила, что последние полтора года ее чувства не затуманены выпивкой, и она стала честнее с собой и окружающими. «Если я устала, то говорю, что хочу принять ванну и лечь спать пораньше. Если хочу секса, то проявляю активность. Наши дети уже не малыши. Когда они заняты своими делами в своих комнатах, я запираю нашу комнату на замок без зазрения совести», — говорит многодетная мать.

Строуд уверена, что, вопреки расхожему представлению, алкоголь не делает жизнь яркой и дикой, а притупляет ее. Писательница добавила, что борьба с привычкой ежедневно выпивать вино или водку далась ей нелегко. Тягу к алкоголю приходилось перебивать большим количеством шоколада, горячими ваннами и сексом.

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«Оглядываясь назад, я в восторге от того, насколько улучшилось наше общение с Питом благодаря моей трезвости. Мы стали более нежными друг с другом, но больше всего мне нравится разговаривать с ним. Ощущая энергию и радость жизни, я понимаю, что выпивка — это последнее, что я хотела бы вновь видеть в своей жизни», — подвела итог откровенному признанию Строуд.

Ранее эксперт по отношениям Сьюзи Годсон назвала способы возбудиться во время трезвого секса. Среди прочего она посоветовала делать эротический массаж.

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Вера Владзиевская
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