Эксперт по отношениям назвала способы возбудиться во время трезвого секса

Эксперт по отношениям Годсон призвала делать эротический массаж во время трезвого секса

Эротический массаж во время трезвого секса поможет партнерам максимально возбудиться. Об этом в авторской колонке для издания Irish Examiner рассказала эксперт по отношениям Сьюзи Годсон.

За советом к Годсон обратился мужчина, признавшийся, что ранее злоупотреблял алкоголем. «После отказа от горячительных напитков наша с женой жизнь изменилась к лучшему во всем, кроме секса. Раньше бокал вина помогал нам поднять настроение. Мы и не думали, что настолько зависели от этого», — рассказал он.

Годсон назвала паре несколько способов расслабиться во время трезвого секса и призвала практиковать хотя бы некоторые из них. По ее словам, почувствовать себя лучше перед интимной близостью поможет горячая ванна с пеной и лавандовым маслом. «Использование масла во время эротического массажа также поможет вам настроиться на нужную волну», — отметила эксперт по отношениям.

Использование свечей для создания спокойной обстановки также является отличным способом выключить мозг. Тусклое освещение имитирует циркадные ритмы и уменьшает воздействие визуальных раздражителей, что дает сигнал телу о расслаблении Сьюзи Годсон эксперт по отношениям

Годсон добавила, что регулярные занятия спортом положительно сказываются на интимной жизни. Тренировки заставляют сердце биться быстрее, увеличивают кровоток и вызывают выработку эндорфинов. Люди, которые регулярно занимаются спортом, имеют более высокую самооценку и, как правило, более выносливы. У мужчин хорошая физическая форма снижает вероятность проблем с эрекцией, а у женщин связана с повышенным сексуальным желанием, возбуждением и удовлетворением, отметила она.

Ранее Сьюзи Годсон назвала способ получить отличный секс с новым партнером. Она посоветовала прислушиваться к желаниям партнера.

