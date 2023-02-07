Эксперт по отношениям назвала способы возбудиться во время трезвого секса
Эротический массаж во время трезвого секса поможет партнерам максимально возбудиться. Об этом в авторской колонке для издания Irish Examiner рассказала эксперт по отношениям Сьюзи Годсон.
За советом к Годсон обратился мужчина, признавшийся, что ранее злоупотреблял алкоголем. «После отказа от горячительных напитков наша с женой жизнь изменилась к лучшему во всем, кроме секса. Раньше бокал вина помогал нам поднять настроение. Мы и не думали, что настолько зависели от этого», — рассказал он.
Годсон назвала паре несколько способов расслабиться во время трезвого секса и призвала практиковать хотя бы некоторые из них. По ее словам, почувствовать себя лучше перед интимной близостью поможет горячая ванна с пеной и лавандовым маслом. «Использование масла во время эротического массажа также поможет вам настроиться на нужную волну», — отметила эксперт по отношениям.
Использование свечей для создания спокойной обстановки также является отличным способом выключить мозг. Тусклое освещение имитирует циркадные ритмы и уменьшает воздействие визуальных раздражителей, что дает сигнал телу о расслаблении
Годсон добавила, что регулярные занятия спортом положительно сказываются на интимной жизни. Тренировки заставляют сердце биться быстрее, увеличивают кровоток и вызывают выработку эндорфинов. Люди, которые регулярно занимаются спортом, имеют более высокую самооценку и, как правило, более выносливы. У мужчин хорошая физическая форма снижает вероятность проблем с эрекцией, а у женщин связана с повышенным сексуальным желанием, возбуждением и удовлетворением, отметила она.
Ранее Сьюзи Годсон назвала способ получить отличный секс с новым партнером. Она посоветовала прислушиваться к желаниям партнера.