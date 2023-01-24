Назван способ получить отличный секс с новым партнером

Эксперт по отношениям Годсон: для отличного секса нужно прислушиваться к желаниям партнера

Эксперт по отношениям Сьюзи Годсон назвала главный способ получить отличный секс с новым партнером. Для этого нужно прислушиваться к его желаниям, пишет она в авторской колонке для издания Irish Examiner.

Девушка, обратившаяся к ней за советом, пояснила, что недавно начала встречаться с новым мужчиной. «Он прекрасный, но думает, что знает все, особенно в постели. Я пыталась показать ему, что мне нравится, и тактично объяснить, что сексуальные предпочтения его бывших могут не подходить мне. Но он все еще не понимает этого», — рассказала она.

В ответ Годсон отметила, что обычно «прекрасные» мужчины достаточно умны и понимают, что сексуальные пристрастия у всех людей разные.

Сексуальный опыт — это в некоторой степени передаваемый навык, но разные люди любят разные вещи и по-разному реагируют на одни и те же виды стимуляции Сьюзи Годсон эксперт по отношениям

По мнению Годсон, эти различия отчасти и делают новые отношения такими захватывающими. Узнать, как доставить друг другу удовольствие, — вызов и награда, уверена она. Для этого оба партнера должны быть открытыми, восприимчивыми и готовыми учиться.

Годсон объяснила, что передача информации во время секса, как правило, интуитивна. Поскольку тело реагирует на сексуальное удовольствие множеством видимых и слышимых способов, достаточно легко понять, находитесь ли вы на правильном пути.

Гениталии подают очевидные сигналы о возбуждении, но покраснение кожи, трепетание век, стоны удовольствия или вздохи восторга являются ценным признаком того, что вы делаете все верно Сьюзи Годсон эксперт по отношениям

Годсон напомнила, что люди вообще и женщины в частности остро реагируют на сексуальную критику. Из-за этого им трудно открыто говорить, что нравится в постели, а что нет. Однако, по мнению эксперта по отношениям, другого пути нет. Если секс не приносит удовольствия, нельзя молчать и опасаться задеть чувства партнера, иначе ничего не изменится.

«Ради отличного секса нужно уметь настраиваться на желания партнера. Ваш мистер Всезнайке не улавливает ваши сигналы. Это не очень хороший знак. Если он не слушает вас сейчас, то еще меньше шансов, что он сделает это позже», — отметила Годсон.

Ранее Сьюзан Годсон дала несколько советов женщине, лишенной оргазмов. Она рекомендовала ей рассказать партнеру о своих пристрастиях.