Секс-эксперт дала совет лишенной оргазмов женщине

Секс-эксперт Годсон посоветовала лишенной оргазмов женщине во всем признаться партнеру

Секс-эксперт, автор книг об интимной близости Сьюзи Годсон посоветовала лишенной оргазмов женщине во всем признаться партнеру. В колонке для Irish Examiner она дала советы, как именно это сделать.

За помощью к Годсон обратилась 33-летняя женщина, которая рассказала, что встретила мужчину своей мечты. Их отношения омрачало лишь то, что во время секса с ним она не испытывает оргазмов. При этом женщина призналась, что во время мастурбации может достичь пика наслаждения. Она переживала, что ей приходится притворяться во время интима, так как любимый старается доставить ей удовольствие, но как рассказать ему о симуляции оргазмов, она не знала.

«Вы далеко не единственная женщина в мире, оказавшаяся в такой ситуации, — успокоила ее Годсон. — В прошлом году выяснили, что оргазма во время каждого полового акта достигает 61 процент гетеросексуальных мужчин, но только 30 процентов женщин».

17 процентов женщин признаются, что они редко или вообще никогда не испытывают оргазм во время секса

Годсон объясняет статистику тем, что мужчины приравнивают секс к проникновению, однако проникновение не стимулирует клитор, наиболее сексуально чувствительную часть женского тела. Большинству женщин легко достичь оргазма, когда они сами стимулируют клитор.

Когда вы занимаетесь сексом с партнером, вы игнорируете то, что знаете о собственном теле, и наивно ожидаете результата без совершения необходимых для оргазма действий Сьюзи Годсон секс-эксперт

Секс-гуру согласилась, что в новых отношениях трудно сразу предъявлять интимные требования партнеру. Однако, по ее словам, страхи напрасны. Проведя сотни интервью с мужчинами, она обнаружила, что большинство из них хотели бы, чтобы женщины откровенно говорили о своих предпочтениях.

Изначально задача состоит в том, чтобы испытать с ним оргазм. Покажите ему, что вам нравится в одиночестве, а затем позвольте ему сделать то же самое, при условии, что он будет продолжать до тех пор, пока вы не достигнете кульминации Сьюзи Годсон секс-эксперт

Как только мужчина сможет довести до оргазма, можно поэкспериментировать, включив ту же технику в прелюдию, чтобы женщина максимально возбудилась перед половым актом. Также стоит пробовать разные позы во время секса, полагает Годсон.

Положение сверху с наклоном вперед дает женщине максимальный контроль во время близости. Вы также можете попробовать технику полового равнения — разновидность миссионерской позы, в которой вы двигаетесь вместе, покачиваясь Сьюзи Годсон секс-эксперт

Секс-эксперт заверила, что использование разных техник и поз увеличивает шансы на оргазм. По ее словам, благодаря активным экспериментам в постели помогают 92 процентам женщин достигать пика удовольствия.

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