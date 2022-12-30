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08:34, 30 декабря 2022Забота о себе

Названо одно из условий для секса с удовольствием

Эксперт Нафтулин назвала отключение тревожных мыслей одним из условий получения оргазма

Фото: Unsplash

Отключение тревожных мыслей во время секса является одним из ключевых условий получения оргазма, рассказала эксперт по отношениям Юлия Нафтулин. В своей итоговой колонке 2022 года для Insider она назвала и другие способы достичь удовольствия в постели.

Нафтулин рассказала, что однажды к ней за советом обратилась клиентка, которая не получала регулярных оргазмов во время близости с мужчиной. При этом во время мастурбации с секс-игрушками она достигала пика наслаждения каждый раз. Женщина призналась, что любит избранника, считает его темпераментным, и в постели он делает все правильно. Но во время секса ее одолевают тревожные мысли, что она недостаточно привлекательна в глазах любовника.

Эксперт по отношениям отметила, сославшись на сексопатолога Рэйчел Райт, что именно тревожные мысли и неправильное восприятие своего тела могут настолько растревожить мозг, что достижение оргазма окажется невозможным.

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Тревога, проблемы с образом тела и низкая самооценка могут стать причиной трудностей с достижением оргазма

Эксперт по отношениям добавила, что эксперименты с секс-игрушками полезны и даже важны, ведь они помогают понять, что нужно человеку для достижения наслаждения.

Нафтулин посоветовала девушке даже не думать об оргазме, когда она в очередной раз окажется в постели с любимым. Лучше сосредоточиться на прелюдии, например, поцелуях. Также следует регулярно заниматься сексуальными играми, но без доведения до кульминации. Подобная тактика поможет больше исследовать сексуальные потребности, резюмировала она.

Ранее сексолог Трейси Кокс назвала способы вывести интимную жизнь на новый уровень. По ее словам, сделать секс ярче помогут обсуждение желаний и фантазии о других людях.

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Алиса Дмитриева
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