«Детский мир» сообщил об изменениях в структуре акционеров компании

Ретейлер «Детский мир» сообщил об изменениях в структуре акционеров

Акционер компании «Детский мир», лидера на рынке детских товаров в России и Казахстане, Дмитрий Кленов продал весь принадлежащий ему пакет акций ретейлера неназванной третьей стороне. Соответствующее уведомление получила компания, говорится в сообщении.

Отмечается, что покупатель не связан с каким-либо другим крупным акционером «Детского мира».

Согласно полученной информации, Дмитрий Кленов заключил обязывающее соглашение с третьей стороной о продаже 10 процентов акций ретейлера в октябре 2022 года. Сделка была завершена 10 марта 2023 года после получения необходимых согласований с регулятором.

В результате сделки Кленов больше не имеет прямого или косвенного участия в компании «Детский мир». Это соответствует его ранее заявленным намерениям свернуть инвестиции в российский бизнес.