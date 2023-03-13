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16:31, 13 марта 2023Экономика

«Детский мир» сообщил об изменениях в структуре акционеров компании

Ретейлер «Детский мир» сообщил об изменениях в структуре акционеров

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Акционер компании «Детский мир», лидера на рынке детских товаров в России и Казахстане, Дмитрий Кленов продал весь принадлежащий ему пакет акций ретейлера неназванной третьей стороне. Соответствующее уведомление получила компания, говорится в сообщении.

Отмечается, что покупатель не связан с каким-либо другим крупным акционером «Детского мира».

Согласно полученной информации, Дмитрий Кленов заключил обязывающее соглашение с третьей стороной о продаже 10 процентов акций ретейлера в октябре 2022 года. Сделка была завершена 10 марта 2023 года после получения необходимых согласований с регулятором.

В результате сделки Кленов больше не имеет прямого или косвенного участия в компании «Детский мир». Это соответствует его ранее заявленным намерениям свернуть инвестиции в российский бизнес.

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Татьяна Романова
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