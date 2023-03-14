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12:59, 14 марта 2023Экономика

Россияне начали скупать белорусские холодильники

Зафиксирован повышенный спрос на белорусские холодильники среди россиян

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Из-за сокращения числа иностранных брендов на российском рынке был зафиксирован повышенный спрос на белорусские холодильники. О том, что россияне начали скупать такую технику, сообщает газета «Ведомости».

В прошлом году было продано около 245 тысяч холодильников марки Atlant, следует из статистики ГК «F+ tech-Марвел». При этом всего в 2022 году на российском рынке было продано более трех миллионов холодильников.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще ремонтировать мелкую бытовую технику: число заявок на подобный ремонт за прошлый год выросло на 20 процентов. Как правило, покупатели отдают в ремонт часто используемые в быту товары: пылесосы, мультиварки, парогенераторы и мясорубки.

Также был зафиксирован рост спроса на подержанные холодильники. При этом россияне перестают интересоваться брендами, которые раньше были лидерами на рынке (Samsung, LG, Bosch, Whirpool, Sharp). Стоимость новых моделей брендов, пользующихся спросом у россиян, составляет от 20 до 30 тысяч рублей и выше.

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Платон Щукин
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