Сотрудница российской полиции покрывала игорный бизнес сожителя и сына

Суд в Новороссийске оштрафовал сотрудницу полиции за помощь игорному бизнесу сожителя

Ленинский районный суд Новороссийска вынес приговор бывшей сотруднице полиции Марине Егоровой, покрывавшей подпольный игорный бизнес сожителя и сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Женщину признали виновной в превышении должностных полномочий. В связи с полным признанием вины и деятельным раскаянием ее приговорили к штрафу в 70 тысяч рублей.

Суд установил, что Егорова работала инспектором отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Новороссийску, а ее сожитель и сын с апреля 2020 по май 2021 года установили в продовольственных магазинах города терминалы с программным обеспечением для проведения азартных игр. Полицейская помогала им, предупреждая о проверках правоохранительных органов. В результате они отключали оборудование перед визитом силовиков.

Тем не менее сотрудники МВД выявили игорный бизнес и завели в отношении сожителя и сына Егоровой уголовное дело. Ее также привлекли к уголовной ответственности.