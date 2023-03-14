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16:32, 14 марта 2023Силовые структуры

Сотрудница российской полиции покрывала игорный бизнес сожителя и сына

Суд в Новороссийске оштрафовал сотрудницу полиции за помощь игорному бизнесу сожителя

Фото: Unsplash

Ленинский районный суд Новороссийска вынес приговор бывшей сотруднице полиции Марине Егоровой, покрывавшей подпольный игорный бизнес сожителя и сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Женщину признали виновной в превышении должностных полномочий. В связи с полным признанием вины и деятельным раскаянием ее приговорили к штрафу в 70 тысяч рублей.

Суд установил, что Егорова работала инспектором отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Новороссийску, а ее сожитель и сын с апреля 2020 по май 2021 года установили в продовольственных магазинах города терминалы с программным обеспечением для проведения азартных игр. Полицейская помогала им, предупреждая о проверках правоохранительных органов. В результате они отключали оборудование перед визитом силовиков.

Тем не менее сотрудники МВД выявили игорный бизнес и завели в отношении сожителя и сына Егоровой уголовное дело. Ее также привлекли к уголовной ответственности.

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Любовь Ширижик
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