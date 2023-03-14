Том Круз предпочел вечер в иглу «Оскару»

Daily Mirror: Том Круз предпочел вечер в иглу церемонии вручения премии «Оскар»

Актер Том Круз решил пропустить 95-ю церемонию вручения премии «Оскар» и вместо этого предпочел провести вечер в иглу (зимнее жилище канадских эскимосов). Об этом пишет Daily Mirror.

Несмотря на то что фильм с участием актера «Топ Ган: Мэверик» был номинирован на премию в категории «Лучший фильм», Круз отсутствовал на мероприятии. По данным газеты, Круз знал, что картина не получит премию, поэтому решил «продолжать делать то, что у него получается лучше всего».

Так, по данным источников, артист прилетел на норвежский архипелаг Шпицберген, расположенный в Северном Ледовитом океане, чтобы снять сцены для восьмой части картины «Миссия невыполнима». Отмечается, что к актеру присоединился режиссер франшизы Кристофер Маккуорри, который также является сценаристом «Топ Гана».

«Том просто знает, как такие вещи разворачиваются, — он скорее продолжит делать то, что у него получается лучше всего, и снимать потрясающие фильмы, которые хотят посмотреть миллионы, чем сидеть в аудитории, аплодируя и улыбаясь в камеру. Он уже все это видел», — сказал инсайдер The Sun.

Ранее появились сообщения о том, что Круз отсутствовал на «Оскаре» из-за нежелания видеться с бывшей супругой Николь Кидман.